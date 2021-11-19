Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:41 — REGNUM В Свердловской области идут поиски родственников младшего сержанта Николая Васильевича Полуэктова 1910 года рождения, погибшего в урочище Крапивка Износковского района Калужской области. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Находки поисковиков

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В этом месте поисковики обнаружили останки нескольких красноармейцев, павших в феврале-марте 1942 года. Из медальонов значилось, что Полуэктов был уроженцем села села Горбуново Нижнетагильского района Свердловской области. У него была супруга Иванова Александра Владимировна, которая проживала в селе Горбуново.

Также поисковики выяснили, что них был сын, а у Полуэктова имелся брат. Но точных сведений о них нет. Владеющих информацией о родственниках красноармейца просят позвонить по телефонам (3435) 41−19−27 или 41−19−62 либо по номеру 8−912−689−91−61.