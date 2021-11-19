Берлин, 19 ноября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Коалиционное правительство Германии, которое может быть создано в ближайшее время альянсом Свободной демократической партии, Социал-демократической партии Германии и партии «Союз-90"/"зеленые», планирует легализовать употребление лёгких наркотиков, в частности, марихуаны, сообщает 19 ноября газета Handelsblatt со ссылкой на документ рабочей группы, готовящей проект закона.

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По утверждению издания, новое правительство намерено учредить систему контроля поставок марихуаны в лицензированные магазины, в том числе и продажу этого наркотика совершеннолетним гражданам страны.

Возможные социальные последствия этого закона предлагается оценивать через четыре года после его принятия.

В тексте документа рабочей группы указано, что новый закон позволит осуществлять надзор за качеством продаваемого наркотика. Кроме того, полагают авторы законопроекта, легализация каннабиса станет препятствием для разрастания чёрного рынка марихуаны в Германии.