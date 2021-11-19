Москва, 19 ноября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Вымышленная рок-группа «Багровый Фантомас» представила сингл под названием «Никогда нихрена». Об этом 19 ноября пишет издание «Канобу».

Скриншот с YouTube Антон Лапенко

Песня войдёт в предстоящий альбом группы «Электрические жирафы». Премьера пластинки состоится 26 ноября 2021 года.

Ранее коллектив «Багровый Фантомас» уже выпустил трек из предстоящего альбома. Он называется «Сон купца».

ИА REGNUM напоминает, что группа «Багровый Фантомас» состоит из вымышленных персонажей — вокалиста Розы Робота и барабанщика Шершня. Все они являются героями интернет-сериала «Внутри Лапенко» — их играет один актёр Антон Лапенко.