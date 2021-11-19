Манагуа , 19 ноября 2021, 18:33 — REGNUM Выход Никарагуа из Организации американских государств (ОАГ) анонсировал министр иностранных дел республики Денис Монкада, передаёт 19 ноября TeleSUR.
Обращение, денонсирующее устав ОАГ, направлено генсеку организации. Заявив, что республика отказывается от участия в ОАГ и прекращает контакты с этой организацией, Монкада пояснил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Никарагуа прошли президентские выборы. Окончательные итоги голосования будут объявлены 26 ноября. ОАГ выступает против участия в выборах президента республики действующего главы Даниэля Ортеги, между тем именно его поддерживает подавляющее большинство избирателей.
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