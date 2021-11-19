Вологда, , 18:31 — REGNUM Власти Вологды продлили действие программы, благодаря которой медики могут оформить льготный ипотечный кредит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

«В этом году в программу уже вступили 12 медиков, трудоустроенных в больницы и поликлиники города: это педиатры, анестезиологи, инфекционисты, неврологи, фельдшеры и медицинские сестры. Но вопрос все еще остается актуальным, поэтому программу будем продолжать и в 2022 году. Отмечу, что мы привлекаем кадры именно на те специальности, которые в дефиците. Они перечислены в списке должностей медицинских работников, имеющих право на льготу», — пояснил глава города Вологды Юрий Сапожников.

Медицинскому специалисту, принимающему участие в проекте, будут компенсировать до 10% от цены квартиры в качестве первоначального взноса.

Как сообщало ИА REGNUM, cредняя ставка по ипотеке в РФ может превысить 10% к концу года.