Кострома, 20 ноября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В Костромской области до 1 февраля 2022 года продлевается действие всех ограничений, принятых из-за начала четвёртой волны коронавируса. Такое решение сегодня, 19 ноября принял оперативный штаб региона.

Наталья Диева Проверка кода

Речь идёт о запрете массовых мероприятий, самоизоляции для непривитых пенсионеров, дистанте для сотрудников организаций с беременностью и хроническими заболеваниями, пропуске посетителей в общественные места по QR-кодам.

Со 2 декабря пропускная система с QR-кодами начнёт действовать в банях саунах за исключением муниципальных. С 30 декабря предъявлять свидетельство о пройденной вакцинации или перенесенной болезни придётся при посещении библиотек, музеев, дворцов культуры, домов ремёсел и народного творчества, архивов.