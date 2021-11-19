Тбилиси, 19 ноября 2021, 19:03 — REGNUM Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария 19 ноября на своей странице в «Фейсбуке» призвала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку.

Нино Ломджария
Нино Ломджария
Ombudsman.ge

«Я думаю, что Михаилу Саакашвили следует прекратить голодовку, потому что, по мнению врачей, продолжение голодовки на данном этапе приведёт к летальному исходу», — написала Ломджария.

По её мнению, Европейский суд по правам человека в Страсбурге должен оценить, предоставило ли грузинское государство безопасные условия и высококвалифицированную медицинскую помощь пациенту Саакашвили, согласившемуся на призыв суда прекратить голодовку.

Напомним, что 10 ноября ЕСПЧ обратился к Саакашвили с призывом прекратить голодовку, объявленную им после ареста.