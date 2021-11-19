Тбилиси, , 19:03 — REGNUM Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария 19 ноября на своей странице в «Фейсбуке» призвала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку.

Нино Ломджария Ombudsman.ge

«Я думаю, что Михаилу Саакашвили следует прекратить голодовку, потому что, по мнению врачей, продолжение голодовки на данном этапе приведёт к летальному исходу», — написала Ломджария.

По её мнению, Европейский суд по правам человека в Страсбурге должен оценить, предоставило ли грузинское государство безопасные условия и высококвалифицированную медицинскую помощь пациенту Саакашвили, согласившемуся на призыв суда прекратить голодовку.

Напомним, что 10 ноября ЕСПЧ обратился к Саакашвили с призывом прекратить голодовку, объявленную им после ареста.