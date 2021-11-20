Вашингтон, 20 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Экс-защитника НФЛ Зака Стейси обвинили в избиении его бывшей возлюбленной. Об этом пишет The Sun.

Насилие

По данным издания, полиция задержала спортсмена после того, как он несколько раз ударил мать его ребёнка по голове, а также толкнул её в экран телевизора. В тот момент их пятимесячный сын находился в комнате и видел происходящее.

Ранее Зак Стейси получил судебный запрет на приближение к женщине. Однако он систематически его нарушал.