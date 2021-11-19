Нижний Новгород, , 18:20 — REGNUM Уровень износа подвижного состава метрополитена Нижнего Новгорода в настоящее время составляет 21%. Об этом заявил директор муниципального предприятия «Нижегородское метро» Олег Яушев на заседании транспортной комиссии городской думы сегодня, 19 ноября.

Нижегородское метро Metronn.ru

По его словам, сейчас нижегородское метро обслуживают 130 вагонов, из которых 80 были выпущены 28 — 36 лет назад, и недавно большая их часть прошла капитальный ремонт.

Также Яушев сообщил, что остальные 50 вагонов нижегородский метрополитен приобрёл в период с 1985 по 1993 год.