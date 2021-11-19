Баткен, Киргизия, 19 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. На протяжении 30 лет власти Киргизии не уделяли Баткенской области должного внимания. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в интервью Баткенскому региональному медиа-центру.

Gov.kg Президент Киргизии Садыр Жапаров

«Поэтому с первых же дней работы я поручил придать Баткенской области особый статус. Теперь предприниматели и все граждане в регионе освобождены от нескольких видов налогов», — отметил он.

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Также глава государства рассказал о перспективах развития этого региона, расположенного на границе с Таджикистаном.

Жапаров пообещал, что в скором времени там будет построен новый современный аэропорт, несколько предприятий и сёла с полноценной инфраструктурой для молодежи.

«После отмены налогов отечественные и иностранные инвесторы начнут открывать производство и строить здания. Одним словом, будут созданы все условия для стремительного развития Баткенской области. Наши граждане, переехавшие оттуда в другие регионы, начнут возвращаться», — резюмировал президент Киргизии.

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