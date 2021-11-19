Нижний Новгород, , 18:15 — REGNUM Конкурс по выбору подрядчика проекта и строительства участка Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде до станции «Сенная» вновь приостановлен в связи с поступлением жалобы в ФАС (Федеральную антимонопольную службу). Об этом свидетельствуют материалы портала Госзакупок.

Нижегородское метро Metronn.ru

Согласно документам, с жалобой в отношении заказчика — МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) и уполномоченного органа — ГКУ «Центр размещения заказа Нижегородской области» обратилось ООО «Бустрен РМ» (Москва).

Заявитель указал, что установление дополнительного требования о наличии за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе опыта исполнения одного контракта на строительство искусственных дорожных сооружений может привести к возникновению возможности для участия в конкурсе лиц, не имеющих достаточного опыта в проектировании и строительстве линейных объектов метрополитена.

ООО просит признать в действиях заказчика и уполномоченного органа нарушение ст. 56 и 56.1 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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Как сообщало ИА REGNUM, конкурс по выбору подрядчика проекта и строительства участка нижегородского метро проводится в виде аукциона в электронной форме с ограниченным участием. Подрядчик должен проработать не менее двух вариантов участка от станции «Горьковская» до станции «Сенная» с промежуточной станцией «Оперный театр» («Площадь Свободы»). Стоимость контракта только по разработке проекта составит 1,349 млрд рублей, строительство — 34,234 млрд рублей. По контракту срок окончания всех работ — 31 декабря 2025 года.

Конкурс был объявлен 1 ноября. 2 ноября он был приостановлен из-за подачи жалобы на действия заказчика и уполномоченного органа от ООО «Просперити» (Санкт-Петербург). Однако комиссия ФАС признала данную жалобу необоснованной, а конкурс возобновился.

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