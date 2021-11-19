Собинка, Владимирская область, 19 ноября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В пятницу, 19 ноября на собинском заводе компании «Мон'дэлис Русь» во Владимирской области состоялся запуск новой производственной линии по выпуску кондитерской продукции. В торжественном мероприятии, символизирующем итог реализации большого инвестиционного проекта, приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев, старший директор интегрированной цепи поставок Mondelēz International в Восточной Европе Дмитрий Шаченок, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Евгений Лашманкин.

П/с Администрации Владимирской области Кондитерское производство

Объём инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей. Строительство и монтаж нового производственного здания были завершены в минимальные для российской пищевой промышленности сроки. В мае 2020 года строители приступили к разметке площадки для нового объекта, а уже в июле этого года началось производство бисквитной продукции в тестовом режиме.

Автор «Администрация Владимирской области уделяет особое внимание созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Это один из главных факторов динамичного роста экономики. Комфортные условия для ведения бизнеса в итоге приносят свои плоды: растёт налоговый потенциал территорий, создаются новые рабочие места. На бисквитной фабрике в Собинке трудятся в основном местные жители, благодаря расширению производства для них появилось ещё 40 рабочих мест. В регионе пищевая промышленность — одна из опорных. В ней работают порядка 500 предприятий. Её доля в структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств — более 30 процентов. Потенциал для развития этого направления есть, и он существенный», — подчеркнул Александр Авдеев.

Автор «Запуск новой линии задал новый вектор развития кондитерской фабрики «Большевик» в Собинке. Модернизация увеличила конкурентоспособность производства и сделала фабрику более технологичным предприятием. Реализация инвестиционного проекта в короткие сроки стала возможна благодаря активной поддержке администрации Владимирской области, муниципальных властей и партнёров», — отметил Дмитрий Шаченок.

Площадь нового комплекса на собинской бисквитной фабрике позволяет установить дополнительные линии, которые будут последовательно запущены в 2022 и 2023 годах. К слову, производственная площадка относится к наиболее инновационным предприятиям в российской кондитерской отрасли. Например, применение энергоэффективных холодильных установок снижает негативное влияние на озоновый слой Земли и увеличивает их работоспособность на 40 процентов за счёт сокращения потребления электроэнергии.

Немаловажным фактором для дальнейшего развития кондитерского производства компании станет высокоскоростная автомагистраль М-12. По инициативе инвестора для оптимизации логистики предусмотрены съезды со строящейся трассы на территориях размещения кондитерских производств в Собинке и Покрове.