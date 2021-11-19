Калуга, , 20:44 — REGNUM Калужская область заняла третье место среди регионов России по производству сертифицированной органической продукции. Пять местных производителей прошли сертификацию на соответствие органическим стандартам. Об этом 19 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Яйца

На российский рынок калужские предприятия поставляют молочные и мясные продукты, а также зерносмеси для корма крупного рогатого скота. Первое место рейтинга органических регионов занимают Московская и Ярославская область, где насчитывается семь производителей органики. На второй строчке Воронежская область и Краснодарский край, в которых сертифицировано шесть предприятий.

Сегодня на российском рынке продовольствия формируется устойчивый запрос на органическую продукцию, что создает условия для производства сельхозпродукции с более высокой добавленной стоимостью. Эта хорошая возможность особенно для малого аграрного бизнеса занять рыночную нишу, которая обеспечит стабильный доход и перспективу расширенного воспроизводства. В настоящее время в России насчитывается уже более 90 сертифицированных производителей органики.

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