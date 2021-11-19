Калуга, 19 ноября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Калужская область заняла третье место среди регионов России по производству сертифицированной органической продукции. Пять местных производителей прошли сертификацию на соответствие органическим стандартам. Об этом 19 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Яйца

На российский рынок калужские предприятия поставляют молочные и мясные продукты, а также зерносмеси для корма крупного рогатого скота. Первое место рейтинга органических регионов занимают Московская и Ярославская область, где насчитывается семь производителей органики. На второй строчке Воронежская область и Краснодарский край, в которых сертифицировано шесть предприятий.

Сегодня на российском рынке продовольствия формируется устойчивый запрос на органическую продукцию, что создает условия для производства сельхозпродукции с более высокой добавленной стоимостью. Эта хорошая возможность особенно для малого аграрного бизнеса занять рыночную нишу, которая обеспечит стабильный доход и перспективу расширенного воспроизводства. В настоящее время в России насчитывается уже более 90 сертифицированных производителей органики.