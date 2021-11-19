Бишкек, , 18:08 — REGNUM Трудности, связанные с барьерами, изъятиями и ограничениями в функционировании внутреннего рынка Евразийского экономического союза, всё ещё не решены. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на заседании Евразийского межправительственного совета, проходящего в Ереване сегодня, 19 ноября.

ЕАЭС

«На протяжении почти семи лет проблема функционирования внутреннего рынка ЕАЭС без препятствий остается наиболее актуальной и требует кардинального и прагматичного подхода для ее решения», — подчеркнул он.

Читайте также: Казахские пограничники вымогают по $4500 с каждой фуры, едущей из Киргизии

По словам главы правительства, Евразийская экономическая комиссия должна провести тщательный анализ инициатив государств-членов Союза в данном направлении и в течение первого полугодия 2022 года внести на рассмотрение межправительственного совета дополнения в перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, утвержденного летом текущего года.

Также Жапаров отметил, что период восстановления мировой экономики привел к новым вызовам и обнажил новые системные проблемы.

Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей

К их числу высокопоставленный чиновник отнёс кризис на энергетическом рынке и рынке энергоносителей, дефицит некоторых видов продовольствия зависимость от устоявшихся торгово-логистических маршрутов и импорт инфляции, обусловленный эффектом глобального отложенного спроса.

«Эти факторы в значительной степени влияют на макроэкономическую стабильность нашей интеграции и нам необходимо совместными усилиями выработать комплекс мер по минимизации внешнего воздействия на экономики наших стран, а также механизмы комплексного обеспечения наших рынков в рамках общих товарных балансов ЕАЭС», — резюмировал он.

Читайте также: В Бишкеке самая низкая покупательская способность среди столиц стран ЕАЭС