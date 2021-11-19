Владимир, 19 ноября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Во Владимирской области 19 ноября подтверждено 320 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 68 тыс. 970 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 53 тыс. 662 пациента, в том числе 91 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2372 человека. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев.