Приштина, 20 ноября 2021, 18:02 — REGNUM США потребовали от правительства сепаратистского Косово строго следить за тем, чтобы военное оборудование, подаренное «Силам безопасности Косово», не использовали другие силы безопасности без одобрения американцев.
Американская сторона намерена подписать об этом соответствующее соглашение с Приштиной, передает издание Gazeta ekspres.
Напомним, что в августе этого года Вашингтон подарил 55 бронетранспортеров «Силам безопасности Косово». Тогда президент Косово Вьоса Османи высказала надежду, что США подарят и вертолеты, которые будут использованы «для спасения жизней в случае чрезвычайных ситуаций».