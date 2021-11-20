Приштина, , 18:02 — REGNUM США потребовали от правительства сепаратистского Косово строго следить за тем, чтобы военное оборудование, подаренное «Силам безопасности Косово», не использовали другие силы безопасности без одобрения американцев.

Силы Безопасности Косово SUHEJLO

Американская сторона намерена подписать об этом соответствующее соглашение с Приштиной, передает издание Gazeta ekspres.

Напомним, что в августе этого года Вашингтон подарил 55 бронетранспортеров «Силам безопасности Косово». Тогда президент Косово Вьоса Османи высказала надежду, что США подарят и вертолеты, которые будут использованы «для спасения жизней в случае чрезвычайных ситуаций».