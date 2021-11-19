Тюмень, , 18:05 — REGNUM В Тюменской области планируют привить от коронавируса 80% в ближайшие два месяца. Об этом во время прямого эфира на портале 72.ru сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Юлия Распопова.

Вакцинация Пресс-служба правительства Тверской области

Данный срок позволяют установить нынешние темпы вакцинации. Юлия Распопова отметила, что введённые в регионе ограничения подстёгивают людей прививаться от COVID-19. В первой половине октября вакцинировались в среднем 1500 тюменцев, в середине ноября — в среднем 7000 жителей региона.

Также она отметила, что в России в целом на 18 ноября вакцинировано 42% взрослого населения, Тюменской области — 52%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 19 ноября коронавирусом заразились 77 318 человек, выздоровели 60 573 человека, скончались 2634 пациента с COVID-19.

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