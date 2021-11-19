Тюмень, 19 ноября 2021, 18:05 — REGNUM В Тюменской области планируют привить от коронавируса 80% в ближайшие два месяца. Об этом во время прямого эфира на портале 72.ru сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Юлия Распопова.
Данный срок позволяют установить нынешние темпы вакцинации. Юлия Распопова отметила, что введённые в регионе ограничения подстёгивают людей прививаться от COVID-19. В первой половине октября вакцинировались в среднем 1500 тюменцев, в середине ноября — в среднем 7000 жителей региона.
Также она отметила, что в России в целом на 18 ноября вакцинировано 42% взрослого населения, Тюменской области — 52%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 19 ноября коронавирусом заразились 77 318 человек, выздоровели 60 573 человека, скончались 2634 пациента с COVID-19.
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