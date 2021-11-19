Вашингтон, 19 ноября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен провести саммит с участием руководителей африканских государств, заявил 19 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Об этом глава Госдепа США сообщил в столице Нигерии Абудже.

«Президент Байден имеет намерение провести саммит с высокопоставленными американскими и африканскими представителями для проведения политики высокого уровня, позволяющей преобразить отношения и сделать сотрудничество более эффективным», — заявил Блинкен.

Напомним, Блинкен совершает свое первое турне по Африке в качестве госсекретаря США. После Кении он посетил Нигерию, а затем отправится в Сенегал, где начинается саммит КНР — Африка.