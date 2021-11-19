Вашингтон, 19 ноября 2021, 18:03 — REGNUM На время медицинского обследования американский президент Джо Байден передаёт свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, сообщила 19 ноября журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она пояснила, что Байдена ожидает плановый медосмотр в медцентре Уолтера Рида. Ему предстоит обследование, которое проводится под наркозом. Напомним, что завтра, 20 ноября, Байдену исполнится 79 лет.
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