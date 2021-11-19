Вашингтон, 19 ноября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. На время медицинского обследования американский президент Джо Байден передаёт свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, сообщила 19 ноября журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Harris.senate.gov Камала Харрис

Джорджем Бушем [младшим] в 2002 и 2007 гг., и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции Соединённых Штатов, Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом». Псаки «Как и в случае с [43-м американским] президентом] в 2002 и 2007 гг., и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции Соединённых Штатов, Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом».

Она пояснила, что Байдена ожидает плановый медосмотр в медцентре Уолтера Рида. Ему предстоит обследование, которое проводится под наркозом. Напомним, что завтра, 20 ноября, Байдену исполнится 79 лет.