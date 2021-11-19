19 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили связь между остановкой сертификации проекта «Северный поток — 2» и резким ростом цен на газ в Европе.

Тимур Кондратьев, , 18:15 — REGNUM Резкий рост цены на газ в Европе до $1110 за тысячу кубометров, который совпал по времени с решением федерального сетевого агентства ФРГ приостановить сертификацию проекта «Северного поток — 2», вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 19 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

»Всем странам, согласившимся на строительство «Северного потока — 2», очень выгоден этот проект. Он позволит наладить экономические отношения с европейскими странами и принесёт прибыть не только России, но и сэкономит кучу денег Германии, к примеру. От него одни плюсы вообще для всех. В чём ваше недовольство, господа европейцы?» — обращается Иван П.

Многие пользователи пришли к выводу, что как бы ни старалась Европа отказаться от употребления российского природного газа, тем не менее она продолжает очень сильно зависеть от голубого топлива с территории нашей страны.

«Германия — один из главных потребителей российского газа. Они пытались соскочить с углеводородной иглы и развивать зелёную энергетику. В принципе, энергетический кризис сейчас этим и рождён. Год выдался странный, половина лета штиль, ни ветряки, ни приливные электростанции не дали того объёма электричества, на которые рассчитывали. Многие угольные давно закрыты. Поэтому и пришлось залазить в хранилища газа раньше, чем планировалось. Поэтому дефицит и такие цены», — считает Алексей Щ.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 Paul Langrock

Некоторые комментаторы отмечают, что кто-то искусственно вставляет палки в колёса реализации проекта «Северный поток — 2».

«Ещё несколько месяцев на создание разного рода дочерних компаний, потом судебные процессы начнутся, Меркель не будет уже, а злопыхатели России в Германии возьмут к этому моменту верх. Потом наступит лето, спрос упадёт, и так и будет тянуться вечно», — предполагает Мариам И.

Часть людей считает, что без российского газа Европа попросту замёрзнет, а её предприятия не смогут работать.

«Не стоит волноваться, российский газ нужен, как воздух, западным капиталистам, а политикам они будут петь, что потребуется. Капиталистам выгодны дешёвые российские газ и нефть. Не о чём говорить, и полемизировать поляки и украинцы не смогут, они погоду в бизнесе не делают», — написал Николай А.

Ряд пользователей указывает на то, что что бы ни случилось с «Северным потоком — 2», всё равно пострадает Европа, а не Россия.

«Ну и пофиг, нам только лучше. Всё равно особо ничего не теряем. А «Северному потоку — 2» так или иначе быть. Вопрос просто в том, в насколько ближайшем будущем это произойдёт», — отмечает Артём Р.

Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии Nord-stream2.com

Отдельные комментаторы отмечают, что российское руководство продемонстрировало мастерское владение своими эмоциями и не прибегло к использованию «Северного потока — 2» в качестве инструмента давления на Европу.

«Наш «Северный поток — 2» мог бы быть хорошим рычагом давления на Европейский союз, но мы не такие. Пусть думают. Зима близко, а в холоде сидеть зимой никому не охота», — советует Алиса Е.

Напомним, 18 ноября пользователи интернета заметили, что резкий рост цены на газ в Европе до $1110 за тысячу кубометров совпал по времени с решением федерального сетевого агентства ФРГ приостановить сертификацию проекта «Северного поток — 2».