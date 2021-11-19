Тбилиси, 19 ноября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Один из лидеров оппозиционной политической партии «Лело для Грузии» бизнесмен Бадри Джапаридзе объявил о прекращении политической конфронтации с грузинским правительством, сообщает 19 ноября Первый канал телевидения Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Джапаридзе заявил о том, что как только Михаил Саакашвили будет переведён из тюремной больницы в военный госпиталь, его партия примет решение о прекращении «политического бойкота».

«Конечно, это будет большим шагом на пути к деэскалации. Причин кризиса в этой стране много, но это будет большим шагом к деэскалации. Существуют многие проблемы, беспокоящие всех нас, нашу страну, которые также требуют решения, и мы продолжим политическую борьбу за это», — сказал Джапаридзе.

Напомним, что 19 ноября грузинские власти объявили о намерении перевести бывшего президента Михаила Саакашвили из тбилисской тюрьмы в военный госпиталь, расположенный в городе Гори.