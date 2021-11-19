Липецк, , 17:51 — REGNUM Итоги финальных испытаний Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, подведены в Нижнем Новгороде, сообщает ИА REGNUM. Две студентки четвертого курса Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий Дарья Леонова и Диана Иванченкова признаны победителями. Они получат премию по миллиону рублей, а их педагог-наставник — Ольга Кирина — 150 тысяч рублей.

Студенты

«Здорово, что липецкие студенты принимают участие и побеждают. Наша задача — создать условия для проявления их способностей», — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Еще двое учащихся Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий Екатерина Крехно и Алексей Семёнов, а также студентка Лебедянского педколледжа Анна Кулагина стали призёрами конкурса. Всего за победу боролись 600 финалистов. Конкурсанты, объединившись в команды, решали задания по четырем направлениям: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество». Они разрабатывали проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.