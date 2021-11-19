София, , 17:47 — REGNUM С начала года цены на молоко и молочные продукты в Болгарии выросли на 15%, и в обозримом будущем подобная тенденция роста будет сохраняться. Об этом 19 ноября заявил представитель Ассоциации производителей пищевых продуктов Болгарии Владислав Михайлов, пишет софийская газета «Дума».

Цены Rotfront.su

По словам Михайлова, причиной такого подорожания является скачок тарифов на энергоносители, включая электричество и газ.

Михайлов «Кроме того, выросли цены практически на все материалы, связанные с производством, включая упаковку и сырье. На этом фоне десятки крупнейших болгарских компаний вынуждены работать на грани убытка».

Такое мнение разделяют эксперты Центра экономических исследований (ЦЭИ) Болгарии. Согласно их данным, в настоящее время стоимость сыра и масла в стране почти вдвое превысила соответствующие средние показатели по Европейскому союзу.

При этом выделяемой государством финансовой помощи указанной отрасли оказалось недостаточно. «Выходом из сложившейся ситуации может стать специальные финансовые вливания со стороны Брюсселя», — говорится в документе ЦЭИ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии ожидается резкое подорожание бензина и дизельного топлива