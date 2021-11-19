Москва, 19 ноября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео совместного воздушного патрулирования Японского и Восточно-Китайского морей самолётами Воздушно-космических сил (ВКС) России и ВВС Китая.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-95МС

Видео опубликовано 19 ноября телеканалом «Звезда».

На кадрах демонстрируются все основные этапы совместных учений. В частности, российские истребители Су-35С обеспечивали сопровождение и прикрытие стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» ВВС Китая и российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС.

Также показано сближение бомбардировщиков ВКС России с японскими истребителями F-15.

Напомним, часть маршрута совместного патрулирования проходила над территорией КНР.

Совместное российско-китайское воздушное патрулирование осуществлено для развития и укрепления глобальной стратегической стабильности и не направлено против третьих стран.