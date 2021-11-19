Архангельск, 19 ноября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Главы администраций Вельска, Вельского и Онежского районов, Каргопольского и Плесецкого округов вслед за коллегами из Архангельска и Северодвинска попросили повысить тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Автобус

«В настоящее время из-за роста цен на топливо, запчасти и резину автоперевозчики, обслуживающие муниципальные автобусные маршруты, столкнулись с экономической проблемой, которая влечет за собой уменьшение количества и качества выполняемой работы. Очень низкая цена тарифа на перевозки пассажиров не позволяет должным образом содержать подвижной состав и платить достойную заработную плату», — говорится в обращении заместителя главы — руководителя аппарата администрации Плесецкого муниципального округа Евгения Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Архангельска и Северодвинска обратились в региональное правительство с просьбой пересмотреть тарифы в общественном транспорте из-за жалоб перевозчиков.

перевозчики жалуются, что существующий размер платы за проезд не позволяет обеспечить нормальное функционирование автотранспортных предприятий.