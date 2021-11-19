Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Театр Комедии имени Н.П. Акимова в Петербурге приступил к восстановлению исторического облика балконов в здании на Невском проспекте, 56. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Елена Молчанова ИА REGNUM Театр комедии им. Акимова в Петербурге (здание Торгового дома купцов Елисеевых)

Здание Торгового дома купцов Елисеевых, в котором располагается театр, было возведено по проекту Григория Барановского в 1900—1906 годах и является образцом стиля модерн. Первоначально над входом в театр и Елисеевский магазин, на третьем, четвертом и шестом этажах, располагались балконы с металлическими декоративными ограждениями, которые перекликались с богатым растительным орнаментом.

«В начале 2000-х годов в связи с аварийным состоянием балконы были демонтированы», — уточнили в ведомстве.

Театр комедии при поддержке комитета по культуре и на основании разрешения, выданного комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), взял на себя инициативу по восстановлению исторического облика этой части фасада.

«С начала осени ведутся работы по реставрации решеток, а 19 ноября началась установка строительных лесов для восстановления балконов», — отметили в комитете.

Весной 2022 года петербуржцы и гости города смогут увидеть фасад одного из красивейших зданий Невского проспекта в первозданном облике.