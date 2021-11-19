Москва, , 17:41 — REGNUM В пятницу, 19 ноября в Общественной палате РФ состоялось открытие межрегионального форума «Культура отцовства: права и обязанности мужчин в семье и социуме».

Отцовство ИА REGNUM

Организаторами мероприятия выступили Комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, уполномоченный по правам человека в городе Москве и Совет отцов при московском омбудсмене.

Участники форума обсудили концепцию «Культура отцовства — права и обязанности мужчин в семье и социуме», развитие гражданских и государственных мер поддержки семьи и отцовства, здоровье мальчика и мужчины в комплексной программе ОМС, конструктивное взаимодействие родительского и профессионального сообщества в вопросах всестороннего развития ребенка.

Поводом для проведения форума стало издание указа Президента России Владимира Путина о праздновании Дня отца.

«Теперь в России отмечают важный семейный праздник, направленный на укрепление института семьи, повышение значимости отцовства в воспитании детей», — отметила уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

Она зачитала приветственное слово мэра Москвы Сергея Собянина. В своем обращении градоначальник назвал форум важным событием в общественной жизни столицы, которое собрало единомышленников, стремящихся улучшить качество жизни детей и защиту их прав и интересов.

«Сегодня в Москве реализация семейной политики невозможна без инициатив общественных организаций, среди которых все более заметную роль играют отцовские сообщества. Папы предлагают и реализуют интересные проекты в сферах воспитания, образования и досуга детей, включая сирот. Они помогают выстраивать коммуникации с трудными подростками, подают яркий пример ответственного отцовства. На форуме вы сможете обсудить актуальные вопросы поддержки семьи и отцовства, развития культуры семейного взаимодействия, а также создания доброго города для счастливой семьи», — написал Сергей Собянин.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отметила, что речь идет об изменениях мировоззрения общества, отношения к роли мужчин в семье, его социально значимой роли.

«В первую очередь это нужно не столько самим мужчинам, сколько детям. Когда мы празднуем День матери или День семьи, мы акцентируем внимание детей на великой роли женщин в жизни общества. Сегодня же мы хотим, чтобы каждый ребенок увидел особую роль отцов, понял, что папа — это гордость. Важно помнить, что тема культуры отцовства — это тема защиты прав и свобод мужчин как отцов. Это вопросы защиты их отцовского достоинства и возможности реализовать себя в этой ипостаси», — подчеркнула омбудсмен.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала всех участников форума обратить внимание тот факт, что значимость темы культуры отцовства постоянно растет, усиливается внимание к ней как со стороны общественности, так и со стороны государства.

«Решение президента об установлении Дня отца — важный шаг на пути к укреплению семейных ценностей, признание вклада обоих родителей в жизнь и воспитание детей. На следующей неделе Россия отмечает День матери. Теперь оба этих замечательных праздника составляют пару, которая символизирует семью. Данные социологических опросов развития отцовского движения показывают, что современные папы становятся более вовлеченными в воспитание детей, уделяют им больше внимания. Папы с колясками на детской площадке в окружении малышей — это уже привычная картина. Но для того, чтобы папа мог все что угодно, как поется в детской песне, необходима поддержка отцовства на всех возможных уровнях. Для этого нужно создать благоприятные условия», — сказала эксперт.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло рассказал о своем опыте отцовства, а также обратил внимание на непростую ситуацию с институтом семьи в целом.

«Количество браков и разводов впервые сровнялось. Я уже не говорю про коэффициент рождаемости. С 24 до 35 процентов увеличилась смертность мужчин до 45 лет. Это напрямую влияет на демографию и на национальную безопасность. Перед нами стоит огромное количество вызовов. На отцов ложится огромная ответственность», — отметил он.

В завершение пленарного заседания эксперты поблагодарили представителей отдельных организаций и сообществ за особый вклад в продвижение темы культуры отцовства в жизни детей, семьи и социума, наградив их особыми знаками почета.