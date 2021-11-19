Пекин, , 17:41 — REGNUM Грубым вмешательством в дела Китая и пренебрежением международными обязательствами назвал действия Литвы по открытию в этой прибалтийской республике официального представительства Тайваня МИД Китая, сообщает 19 ноября «Синьхуа».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В китайском МИД назвали действия Литвы «открытым нарушением принципа одного Китая» и отказом Вильнюса от прописанных в коммюнике об установлении дипломатических отношений с Пекином политических обязательств.

Кроме того, в Пекине восприняли такой политический шаг как нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая и как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Литва теперь несёт ответственность за последствия своих действий.

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