Пекин, 19 ноября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Грубым вмешательством в дела Китая и пренебрежением международными обязательствами назвал действия Литвы по открытию в этой прибалтийской республике официального представительства Тайваня МИД Китая, сообщает 19 ноября «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В китайском МИД назвали действия Литвы «открытым нарушением принципа одного Китая» и отказом Вильнюса от прописанных в коммюнике об установлении дипломатических отношений с Пекином политических обязательств.

Кроме того, в Пекине восприняли такой политический шаг как нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая и как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Литва теперь несёт ответственность за последствия своих действий.