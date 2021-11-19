Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Молодых людей, оголивших нижнюю часть тела на фоне православного храма Спас на Крови и выложивших фото в соцсети, нашли, задержали и доставили в отдел полиции. Об этом 19 ноября ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Храм «Спас на Крови» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, июльской ночью текущего года пара сфотографировалась на фоне Спаса на Крови, оголив свои половые органы и не только их. Сразу после того как снимок разошелся по социальным сетям, молодые люди поспешили удалить его, вместе со своими страницами в сетях.

Однако это не спасло молодых людей, 15-ти и 17-ти лет, от ответственности. Как стало известно ИА REGNUM, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). В настоящий момент парней доставили в отдел полиции, где они будут объясняться, что их толкнуло на такой шаг.

«Оба доставлены в отдел полиции и в ближайшее время будут переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий в рамках уголовного дела», — уточнил источник.

Отметим, в случае, если их вина будет доказана в суде, им грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы до 440 часов, либо принудительные работы до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

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