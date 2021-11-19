Ижевск, 19 ноября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Все городские службы Ижевска переведены в режим повышенной готовности, снегоуборочная техника готова к выезду в город. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети мэр столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Он отметил, что в ближайшие выходные, 20 и 21 ноября, в Центральной России прогнозируется сильнейший за 73 года снегопад, может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Бекмеметьев напомнил, что в приоритетном порядке будет проходить чистка улиц, по которым ездит общественный транспорт, подходы и подъезды к социальным учреждениям, остановки транспорта, а также тротуары и зоны пешеходных переходов. В удаленные от центра районы и в микрорайоны частной застройки техника может прибыть не сразу.

«Но задача для дорожников стоит — к утру понедельника обеспечить горожанам беспрепятственный выезд до работы, школ и детских садов из любой точки Ижевска», — заверил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 и 21 ноября в Удмуртии будут ветреными и снежными. Сохранится циклонический характер погоды, интенсивность осадков начнет повышаться. В субботу и воскресенье прогнозируется продолжительный умеренный снег. В ночь на 21 ноября снегопад может быть сильным.

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