Москва, , 17:33 — REGNUM 18-летний атакующий полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян частично тренируется в общей группе. Об этом 19 ноября сообщил главный тренер московской команды Сандро Шварц.

Также немецкий тренер отметил, что в игре с тульским «Арсеналом» не смогут сыграть Диего Лаксальт, Даниил Лесовой. Участие Гильермо Варелы, как и Захаряна, остается под вопросом.

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в тринадцати матчах чемпионата России, в которых набрал 7 (2+5) очков по системе гол+пас. Футболист является одним из лучших ассистентов лиги.

Текущий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского полузащитника в 9 миллионов евро.