Калуга, , 17:36 — REGNUM В Калужской области 20 ноября ожидаются мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега на проводах, деревьях, сооружениях и конструкциях. Ветер будет усиливаться до 15−20 м/с. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Неблагоприятные метеоявления Admoblkaluga.ru

В ближайшие сутки на территории региона прогнозируются осадки (ночью — снег с дождём, днём — преимущественно дождь). Ночью возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 м/с, днём порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2.+3°С, днём +2.+7°С.

В связи с прохождением комплекса неблагоприятных явлений на автодорогах местного, регионального и федерального значения в ночные и утренние часы повышается вероятность возникновения ДТП, в том числе с тяжкими последствиями. Днем при усилении ветра есть риск отключения систем жизнеобеспечения населения (тепло‑ и водоснабжения) в результате аварийного нарушения подачи электроэнергии. Населению рекомендовано воздержаться от поездок автомобильным транспортом в ночные и утренние часы, а также сообщать обо всех аварийных отключениях по единому телефону вызова экстренных служб «112».

В целях оперативного реагирования на складывающуюся обстановку в регионе организовано взаимодействие дежурно-диспетчерских служб, проведено внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Калужской области. В готовности к развертыванию находится межведомственный оперативный штаб.

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