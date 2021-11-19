Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. 19 ноября 22-летний центральный полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Данил Глебов высказался о своем возможном переходе в московский «Спартак» в зимнее трансферное окно: «Ситуация может сложиться так, что «Ростову» в какой-то может будет не хватать денег, и мой трансфер станет решением. В любом случае, окончательный ответ за клубом», — цитирует Глебова издание Sport24.

Алексей Колчин ИА REGNUM Данил Глебов

За сборную Росси Данил Глебов дебютировал 11 ноября в матче 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года со сборной Кипра (6:0). В том матче футболист провел на поле 23 минуты после выхода на замену в середине второго тайма.

В текущем сезоне Данил Глебов принял участие в пятнадцати матчах за «Ростов», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Глебов является лучшим игроком «Ростова» по системе гол+пас.

Текущее соглашение Глебова с «Ростовом» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 3 миллиона евро.