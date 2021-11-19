Тбилиси, 19 ноября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Депутат грузинского парламента и лидер оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария заявила о том, что она прекращает голодовку, сообщает 19 ноября грузинский телеканал «Формула».

Facebook.com/EKhoshtaria Елена Хоштария

Хоштария голодала в течении 17 дней прямо в здании парламента Грузии. Она объяснила прекращение голодовки тем, что её основным требованием был перевод голодающего бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в многофункциональную медицинскую клинику. А сегодня, 19 ноября, грузинские власти объявили о помещении Сакашвили в военный госпиталь, и тем самым выполнили выдвигавшиеся ею требования.

«Безопасный перевод в клинику Гори является решением в этой ситуации с точки зрения здоровья и безопасности Михаила Саакашвили. И это является основой для прекращения моей голодовки», — заявила Хоштария.

После консультации со своим врачом Хоштария намерена продолжить борьбу за безопасное перемещение Саакашвили из тюрьмы в клинику.

Напомним, что 19 ноября грузинские власти объявили о намерении поместить находящегося в тбилисской тюрьме № 18 Михаила Саакашвили в расположенный в Гори военный госпиталь министерства обороны Грузии.