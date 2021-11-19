Москва, , 17:27 — REGNUM В России рост цен не остановится, пока страна не начнет выпускать то, на чем Китай зарабатывал на протяжении многих лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»). Так он прокомментировал информацию о том, что из-за проблем с поставками из Китая лимонной кислоты и прочих ингредиентов в РФ могут подорожать безалкогольные напитки и ряд других продуктов.

Лимонад kimminhyeok1

«Рост цен не остановится, пока мы сами не начнем выпускать то, на чем Китай зарабатывал на протяжении многих лет. Но без поддержки и госпрограмм конкурировать нам практически невозможно, — сказал Нигматулин. — Подорожание товаров продолжится однозначно, так как из-за увеличения логистических поставок заморозились оборотные средства у компаний-поставщиков. Где брать бизнесу эти оборотные средства? Только взяв кредиты. А это дополнительные затраты, большие проценты. В условиях дефицита и отсутствия конкуренции эти издержки перекладываются на потребителей! И это не только с кислотой и лимонадами! А со всей продукцией, где производитель сам не регулирует стоимость товара».

Кроме того, как пояснил Нигматулин, сейчас 50% времени «съедает» задержка на границе, которая «как узкое горлышко у бутылки».

«К примеру, контейнер стоит 10 млн рублей, у предпринимателя в дороге, например, 10 контейнеров, которые раньше приходили за 30 дней. Сейчас это занимает 90−120 дней, соответственно, в дороге уже не 100 млн, а 300−400! — посетовал эксперт. — То есть сложившаяся ситуация провоцирует рост цен не только на продукцию, но и на перевозку. Поэтому правительству надо срочно направлять средства в развитие логистики, расширение портов и таможенные проезды! Также есть риск, что логистика наладится через два-три года и в Россию снова пойдут товары по более низкой цене и тогда твое производство окажется неконкурентным, не успев окупить себя. Поэтому развитие российских производств должно быть общей работой правительства и предпринимателей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что задержки в поставках лимонной кислоты и других ингредиентов из Китая не приведут к сильному подорожанию безалкогольных напитков в РФ.