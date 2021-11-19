Москва, , 17:25 — REGNUM В России ажиотаж на рынке жилой недвижимости продолжит спадать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал прогнозы о том, что средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам может превысить 8%.

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«Да, скорее всего, именно такая ставка и будет усредненной. Конечно, такой ее рост заставит покупателей задуматься о моменте приобретения квартиры. Одним словом, это снизит ажиотаж на рынке, который уже начал спадать. С другой стороны, если льготные программы будут действовать и дальше, то они и будут ключевыми драйверами рынка недвижимости, — сказал Демин. — Многое будет зависеть и от цен на недвижимость. Сегодня мы видим, что сдерживать инфляцию не удается, ставка ЦБ поднималась несколько раз за год, и это, вероятно, не финиш. В таких условиях застройщикам непросто работать, ведь они тоже пользуются заемными средствами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российскому рынку жилья не грозит перегрев, а темпы роста ипотечного кредитования продолжат идти вниз.