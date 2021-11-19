Барселона, Испания, , 17:24 — REGNUM Новый главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возвращение 38-летнего бразильского флангового атакующего защитника Дани Алвеса в каталонский клуб: «Дани Алвес является для нас потрясающим подписанием. Его присутствие в раздевалке клуба очень хорошо повлияет на атмосферу. Он в хорошей физической форме. Единственное, он не сможет играть за нас до января», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Дани Алвес Sport-xl.org

Дани Алвес пополнил состав «Барселоны» 12 ноября, подписав однолетний контракт на правах свободного агента. В контракте прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Футболист будет выступать за «сине-гранатовых» под 8-ым номером.

Завтра, 20 ноября, «Барселона» в матче четырнадцатого тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Эспаньолом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Эта игра станет первой для Хави в качестве нового главного тренера «сине-гранатовых».