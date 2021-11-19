Могадишо, 19 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В южной части Сомали на одном из рынков произошёл взрыв, сообщает 19 ноября Национальное телевидение Сомали со ссылкой на местных правоохранителей.

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Самодельное взрывное устройство сработало на территории рынка в городе Бардале.

По предварительным данным, в результате взрыва погибло не менее пяти человек. Ещё 12 получили ранения.

По мнению местных силовиков, взрыв организован боевиками группировки «Аш-шабаб», связанной с террористической организацией «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эта радикальная группировка противостоит центральному правительству Сомали и препятствует деятельности структур ООН.