Москва, 19 ноября 2021, 17:24 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников вынужден был приостановить в США свою работу, поскольку спецслужбы этой страны оказывают на него сильнейшее давление, говорится в опубликованном 19 ноября заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Агенты ФБР
Агенты ФБР
U.S. Air Force

Приостановка общественной работы совета произошла накануне, 18 ноября. Руководство организации поступило таким образом из-за жёсткого и беспрецедентного давления американских спецслужб.

Москва обращает внимание на то, что американцы нарушают своими действиями законные права российской диаспоры «на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей внутри диаспоры и с Россией».

Захарова указывает на многолетние враждебные шаги ФБР в отношении представителей русскоязычной общины в Соединённых Штатах: людям угрожают уголовным преследованием «в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах».

Между тем деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников законна и осуществляется «на принципах открытости и сотрудничества». Организация не нарушает законов США, в том числе и вышеуказанного. Таким образом, США занимаются грубым попранием личных и гражданских прав и свобод человека.

«Подобные действия ведут к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Будем требовать немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США».
Захарова

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