Москва, 19 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Координационный совет организаций российских соотечественников вынужден был приостановить в США свою работу, поскольку спецслужбы этой страны оказывают на него сильнейшее давление, говорится в опубликованном 19 ноября заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

U.S. Air Force Агенты ФБР

Приостановка общественной работы совета произошла накануне, 18 ноября. Руководство организации поступило таким образом из-за жёсткого и беспрецедентного давления американских спецслужб.

Москва обращает внимание на то, что американцы нарушают своими действиями законные права российской диаспоры «на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей внутри диаспоры и с Россией».

Захарова указывает на многолетние враждебные шаги ФБР в отношении представителей русскоязычной общины в Соединённых Штатах: людям угрожают уголовным преследованием «в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах».

Между тем деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников законна и осуществляется «на принципах открытости и сотрудничества». Организация не нарушает законов США, в том числе и вышеуказанного. Таким образом, США занимаются грубым попранием личных и гражданских прав и свобод человека.