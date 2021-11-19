Москва, 19 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В настоящее время биткоин остается хоть и волатильным, но сверхприбыльным активом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

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«Очередное падение первой криптовалюты четко описывается законами циклического развития. Перед очередным витком увеличения стоимости наблюдается некоторое затишье, которое выражается в некритическом падении котировок в размере 5−7%, — сказала она. — Модель биткоина построена на основе ограниченного количества добываемых финансовых ресурсов. Этот фактор порождает постоянный спрос на криптовалюту. Чем ниже будет цена на биткоин, тем больше возникнет желающих купить его. К тому же биткоин позволяет получить быстрый доход, являясь на сегодняшний момент хоть и волатильным, но сверхприбыльным активом».

Поэтому, как полагает Скрыль, несмотря на текущее падение, после прохождения локального минимума можно смело предположить дальнейший рост биткоина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цифровой рубль может стать полноценной заменой биткоина.