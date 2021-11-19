Экономист объяснил, надо ли в РФ ограничивать выдачу потребкредитов
Москва, 19 ноября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В РФ не приходится ждать затухания рынка потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал информацию о том, что Банк России не исключил прямых ограничений потребительского кредитования.
«Прежде всего следует подчеркнуть, что никто не обсуждает ограничения потребительского кредитования как сферы деятельности. Речь идет об ограничении выдачи кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой, — пояснил Твердохлеб. — По мнению Центрального банка, подобные количественные ограничения целесообразно вводить для заемщиков, у которых предельная долговая нагрузка превышает 80%. Это отнюдь не беспрецедентная мера, она традиционно применяется во многих странах с рыночной экономикой для недопущения перегрева рынка потребительского кредитования и ухудшения качества кредитного портфеля. Тем самым оказывается противодействие возможным угрозам для стабильности работы банковской системы и экономики в целом».
Экономист подчеркнул, что эта мера не приведет к затуханию рынка потребительского кредитования или уменьшению его объемов, а качество кредитной работы только вырастет.
«Что касается ипотечных ссуд, то если у клиентов возникают сложности с обслуживанием этих кредитов, им быстрее и проще договориться с банком о той или иной форме реструктуризации, нежели решать этот вопрос через инструмент дорогих в обслуживании потребительских кредитов. Последний вариант совершенно точно не имеет массового, системообразующего характера», — уточнил Твердохлеб.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что если в РФ ограничат потребительское кредитования, то это снизит выручку предприятий розничной торговли.