Волгоград, , 17:33 — REGNUM Видеоролик о посещении 19 ноября регионального управления Роспотребнадзора в Волгограде опубликовали противники QR-кодов. Активисты требовали у сотрудников ведомства предъявить им документы о вакцинации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

Четыре женщины сняли на камеру мобильного телефона, как они зашли к главному санитарному врачу региона Ольге Зубаревой. Представившись «властью народа», они попросили главу волгоградского Роспотребнадзора предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19. На кадрах видно, как Ольга Зубарева несколько раз набирала номер на стационарном телефоне, а затем скрылась за закрытой дверью. Подождав некоторое время, активистки пошли по коридорам ведомства «проверять» QR-коды и соблюдение масочного режима у сотрудников ведомства, напирая на то, «что люди тоже не хотят никому показывать эти документы, а вы требуете и штрафуете».

Лайк видеозаписи, озаглавленной «Срочно в номер. Они посчитали это штурмом!», поставили свыше 1,7 тысячи пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, противники QR-кодов проникли в здание регионального Роспотребнадзора, на место были вызваны сотрудники полиции.

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