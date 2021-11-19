Москва, 19 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Цифровой рубль может стать полноценной заменой такой криптовалюте, как биткоин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, о том, что она крайне негативно относится к криптовалютам.

Биткоин

«Глава ЦБ абсолютно права, — сказал Пальченко. — Государство обязано противодействовать теневой экономике и не должно способствовать платёжным средствам, используемым и для криминала, нелегального траффика и коррупции. Вместе с тем надо понимать, что просто взять и запретить частные криптовалюты сложно со всех точек зрения, в том числе и с технической. Но криптовалюты можно победить в той же честной конкурентной борьбе — предложить альтернативу. Цифровой рубль и есть такая альтернатива».

Как полагает Пальченко, в легальном секторе цифровой рубль способен заменить собой криптовалюты по всем статьям.

«Притом он более надёжен — государство все-таки за него так или иначе отвечает, — сказал Пальченко. — Цифровой рубль выгоден для экономики. Он значительно удешевит себестоимость расчетно-кассовых операций, сделает платежи более быстрыми и надежными. Также очень важно то, что расчёты в цифровых рублях полностью анонимны и непрозрачны для иностранных правительств, а значит, зарубежный бизнес и граждане смогут гораздо смелее совершать сделки в России и делать инвестиции, несмотря на санкции своих правительств. А про SWIFT и угрозу его отключения можно будет вообще забыть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют.