Псков, , 17:22 — REGNUM В Псковской области загрузка коечного фонда для пациентов с COVID-19 снизилась до 68%. Об этом 19 ноября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

«Тем не менее, ситуация остается крайне напряженной», — заметил губернатор.

По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в 2020 году в области было выявлено 63 525 зараженных коронавирусом. Из них 282 — за минувшие сутки, что на два случая меньше, чем днем ранее.

Выздоровели 54 365 человек, в том числе 224 пациента выписаны за прошедший день. Умерли 1013 человек с COVID-19, из них семь летальных случаев были зарегистрированы 18 ноября, что на два больше, чем днем ранее.

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