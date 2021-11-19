Москва, , 17:19 — REGNUM 19 ноября таджикский специалист Игорь Черевченко подтвердил информацию, что вернется на пост главного тренера «Химок». Об этом сообщило издание «РИА Новости».

Игорь Черевченко Soccer.ru

Об отставке Игоря Черевченко было объявлено 25 октября после крупного поражения команды от московского «Динамо» в матче 12-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 со счетом 1:4.

После четырнадцати сыгранных матчей «Химки», набрав двенадцать очков, идут на предпоследнем пятнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера «Химок» могут занять Массимо Каррера или Роман Пилипчук.