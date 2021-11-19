Нью-Йорк, США, , 17:18 — REGNUM Американский экспериментальный хайпер-поп дуэт 100 gecs, состоящий из музыкантов Лауры Лес и Дилана Брэйди, выпустил первый официальный сингл из своего грядущего второго студийного альбома «10 000 gecs». Клип на песню доступен для просмотра на официальном YouTube-канале коллектива.

Музыка

После выхода дебютного альбома дуэта «1000 gecs» осенью 2019 года Лаура Лес и Дилан Брэйди вернулись в студию для работы над своим следующим проектом. В прошлом году был представлен альбом ремиксов с участием известных музыкантов и ремикс-версия песни Linkin Park «One Step Closer».

На данный момент 100 gecs находится в концертном туре по Северной Америке. 17 января следующего года дуэт планирует выступить в Москве.